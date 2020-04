WENDEL : net repli de l'ANR au premier trimestre et cession du solde des parts d'Allied Universal

(AOF) - Wendel affichait un actif net réévalué, mesure de la valeur de son portefeuille, de 5,28 milliards, soit 118,2 euros par action au 31 mars 2020, en baisse de 28,9 % depuis le 31 décembre 2019 (166,3 euros par action), du fait du repli des marchés et d'ajustements des paramètres de valorisation des participations non cotées. La société d'investissement explique la chute de 3 à 4% de la valeur des sociétés non cotées pour environ deux tiers, par la baisse des multiples des sociétés comparables cotées ainsi que par des ajustements des échantillons utilisés.

Elle trouve son explication pour un tiers environ par les ajustements des budgets 2020, afin de tenir compte des conséquences potentielles des mesures de confinement.

Le chiffre d'affaires consolidé du premier trimestre a atteint 1,875 milliard d'euros, en baisse de 2,5 % en données publiées et en repli de 2,9 % en organique.

Wendal affiche un ratio LTV, équivalent au ratio d'endettement, à 8,6 % au 31 mars 2020. Le ratio LTV pro forma de la cession de la participation résiduelle dans Allied Universal serait d'environ 5,8 %.

Elle a été cédé le 29 avril 2020 et généré un produit de cession additionnel d'environ 196 millions de dollars, sous réserve d'ajustements de prix potentiels.

La liquidité totale s'élève à 1,9 milliard d'euros au 31 mars 2020, dont 1,129 milliard d'euros de trésorerie et 750 millions d'euros de ligne de crédit (non tirée). Pro forma de la vente du solde de la participation dans Allied Universal, la liquidité totale s'élève à 2,1 milliards d'euros.

" À la date de publication du présent point d'activité trimestriel de nombreuses incertitudes subsistent, notamment en ce qui concerne le calendrier, le déroulement, le processus et les effets des déconfinements, la situation des économies, le comportement des consommateurs quand ils sortiront de cette crise, ainsi que les moyens d'éradiquer le Covid-19. Les valorisations pourraient également fluctuer fortement. Dans ce contexte incertain, nous continuerons à maintenir notre approche prudente et disciplinée et à être particulièrement attentifs aux différentes évolutions au sein de notre portefeuille " a commenté André François-Poncet, Président du Directoire de Wendel.

