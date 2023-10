Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wendel: négociations exclusives pour IK Partners information fournie par Cercle Finance • 17/10/2023 à 07:50









(CercleFinance.com) - Wendel annonce aujourd'hui l'entrée en négociations exclusives en vue d'acquérir une participation de contrôle dans IK Partners auprès de ses partners qui réinvestiraient également, dans le cadre de la transaction envisagée, une partie du produit de cession dans les futurs fonds d'IK.



IK Partners est une société de gestion européenne de tout premier plan, spécialisée dans le non coté qui se concentre sur le segment mid-market en Europe.



' Cette opération sera pour Wendel le socle de son activité de gestion d'actifs pour compte de tiers, dont l'objectif est de produire des sources complémentaires de revenus récurrents et de création de valeur patrimoniale ' indique le groupe.



L'acquisition d'une participation de contrôle d'IK devrait être finalisée au cours du premier semestre 2024.





Valeurs associées WENDEL Euronext Paris 0.00%