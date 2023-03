Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wendel: Moody's confirme sa note 'Baa2', perspective stable information fournie par Cercle Finance • 29/03/2023 à 14:03









(CercleFinance.com) - L'agence de notation Moody's a maintenu mercredi la note de crédit 'Baa2' attribuée à la dette de Wendel, tout en estimant que la nouvelle stratégie adoptée par la société d'investissement déviait de son approche traditionnellement prudente.



Dans un communiqué, Moody's explique que l'intention affichée par Wendel d'investir quelque deux milliards d'euros pourrait bien porter son ratio 'market value leverage' (MVL) à près de 20%, contre 10% sur la période 2018-2022.



L'agence d'évaluation financière souligne toutefois que le groupe dispose de la possibilité de gérer son endettement au niveau de la structure-holding, par exemple en prélevant des dividendes chez des filiales peu endettées, comme Constantia Flexibles ou Stahl.



Moody's assortit cette confirmation d'une perspective toujours 'stable', soulignant que le plan stratégique ne complexifie pas la structure organisationnelle, pas plus qu'il n'accroît l'endettement auprès de tiers.



L'action Wendel progresse actuellement de 0,2% à la Bourse de Paris, alors que l'indice SBF 120 s'adjuge lui près de 1,2%.





Valeurs associées WENDEL Euronext Paris 0.00%