Wendel: maintenu dans les indices World et Europe du DJSI

(CercleFinance.com) - Wendel annonce figurer, pour la quatrième année consécutive, dans les indices Dow Jones Sustainability (DJSI) World et Europe, qui valorisent la performance continue du groupe d'investissement en matière d'ESG.



Il se situe ainsi dans le top 2% des entreprises de sa catégorie (sociétés financières diversifiées), avec un score de 66/100 pour un score moyen de sa catégorie de 23/100. Il a notamment progressé de 13 points cette année sur le volet environnemental.



Wendel salue par ailleurs la performance ESG de sa filiale Bureau Veritas classé cette année premier de sa catégorie (industrie des services professionnels - englobant le secteur du TIC - soit 168 entreprises) avec un score de 83/100.





