Wendel: le titre monte, Berenberg initie à l'achat

(CercleFinance.com) - Wendel progresse ce jeudi à la Bourse de Paris dans la foulée d'une note favorable de Berenberg, qui vient d'initier à l'achat la couverture de la valeur.



Le titre de la société d'investissement gagne 1,3% vers 10h30, surperformant l'indice SBF 120 qui avance d'environ 0,8% au même moment.



Dans une étude diffusée dans la matinée, Berenberg indique avoir démarré le suivi du titre avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 103 euros, vantant la 'révolution' en marche au sein du groupe.



'L'entreprise procède actuellement à un changement important de sa stratégie d'investissement en bâtissant une plateforme de gestion d'actifs pour tiers dans le domaine des investissements alternatifs, sous l'impulsion de Laurent Mignon, récemment nommé directeur général', rappelle l'intermédiaire financier.



'Nous pensons que cette stratégie d'allocation d'actifs sans précédent au niveau du groupe va permettre de réduire les risques, d'améliorer le rendement pour les actionnaires et de limiter la forte décote que le titre accuse actuellement par rapport à la valeur nette de ses actifs', ajoute-t-il.



'Nous estimons qu'il s'agit du bon moment pour profiter de ce changement structurel', conclut l'analyste.



L'action Wendel affiche un gain de 9% depuis le début de l'année et de 17% sur les trois mois écoulés.





