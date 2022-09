Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wendel: le Conseil a nommé Laurent Mignon Président information fournie par Cercle Finance • 19/09/2022 à 07:49

(CercleFinance.com) - Le Conseil de surveillance de Wendel, réuni le 16 septembre 2022 sous la Présidence de Nicolas ver Hulst, a nommé Laurent Mignon en qualité de membre et Président du Directoire de Wendel avec effet au plus tard le 1er janvier 2023.



Il succèdera à André François-Poncet, Président du Directoire de Wendel, qui continuera d'assurer ses fonctions jusqu'à son arrivée effective de chez Wendel. Le Directoire de Wendel sera alors composé de Laurent

Mignon, son Président, et de David Darmon, Directeur général et membre du Directoire depuis 2019.



Nicolas ver Hulst, Président du Conseil de surveillance de Wendel, a déclaré : ' Laurent a occupé différentes fonctions de premier plan dans le secteur financier et va nous apporter la richesse de son expérience unique. Tout au long de sa carrière, il a conduit avec succès la transformation et le développement des entreprises qu'il a dirigées, avec une volonté permanente de création de valeur durable '