Wendel: lance une émission obligataire de 300 ME

(CercleFinance.com) - Wendel lance aujourd'hui une émission obligataire à 12 ans pour un montant nominal de 300 millions d'euros.



' Cette opération a pour objet le financement des besoins généraux de la société et permettra à Wendel d'étendre la maturité moyenne de sa dette obligataire ' indique le groupe.



L'Émission Obligataire 2034 est menée par Crédit Industriel et Commercial, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs, HSBC et Natixis en tant que bookrunners actifs ainsi que BNP Paribas, Mediobanca et Société Générale en tant que bookrunners passifs.





