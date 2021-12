Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wendel : la recherche d'investissements va s'intensifier information fournie par Cercle Finance • 02/12/2021 à 09:34









(CercleFinance.com) - Wendel a annoncé jeudi son intention d'intensifier ses efforts en matière de recherche d'investissements, avec l'objectif d'amplifier le redéploiement de son capital vers des sociétés à plus forte croissance. La société d'investissement, qui tient aujourd'hui sa réunion d'investisseurs, dit viser des tickets d'entrée unitaires compris entre 150 et 500 millions d'euros. Le groupe français explique par ailleurs vouloir actionner le levier qui lui est offert par le biais de 'Wendel Lab', sa structure créée en 2013 afin de s'adapter aux nouveaux modèles économiques et aux technologies disruptives. Wendel - qui assure avoir la volonté et les moyens financiers d'investir - précise avoir récemment recruté de nouveaux talents dans ses équipes d'investissement à Paris et à New York. La société a profité de cette rencontre avec la communauté financière pour revenir sur les grands axes de sa feuille de route pour la période 2021-2024. Au cours de la première année de ce plan, Wendel a finalisé des projets de long terme, comme l'introduction à la Bourse de New York d'IHS Towers et la cession de Cromology, un spécialiste de la peinture décorative. Le groupe rappelle avoir également investi dans Tarkett, aux côtés de la famille fondatrice, dans le cadre du retrait de la cote du fabricant de revêtements de sol. Toutes ces annonces étaient accueillies sans grand enthousiasme jeudi à la Bourse de Paris, où le titre se repliait de 0,4% dans les premiers échanges dans un marché parisien en repli d'environ 1%.

