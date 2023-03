Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wendel : la cassure des 100E se confirme information fournie par Cercle Finance • 17/03/2023 à 10:59









(CercleFinance.com) - Wendel, à contre courant du rebond général, se replie de -3% et la cassure des 100E se confirme : le titre menace le support des 97,7E des 1er février et 15 mar, avec les 90E en ligne de mire en cas de rupture (règle du balancier).





Valeurs associées WENDEL Euronext Paris -2.47%