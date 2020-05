WENDEL : l'AGM du 2 juillet se tiendra à huis clos

(AOF) - Wendel informe ses actionnaires que son Assemblée générale mixte se tiendra le jeudi 2 juillet 2020 à 14h00, et se déroulera exceptionnellement à huis clos. La société d'investissement indique que malgré le report de la date de l'Assemblée initialement programmée le 4 juin 2020, le contexte lié à la pandémie de Covid-19 conduit à revoir le dispositif habituel de cet événement.

Wendel précise que le directoire a pris cette décision compte tenu de l'état d'urgence sanitaire en vigueur jusqu'au 10 juillet 2020 et des dispositions interdisant les rassemblements de plus de 10 personnes prévues par le décret n°2020-548 du 11 mai 2020, dans le cadre de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées générales.

AOF - EN SAVOIR PLUS