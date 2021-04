WENDEL : l'actif net réévalué augmente de 5,3% sur le trimestre

(AOF) - L'actif net réévalué de Wendel, qui représente la valeur de son portefeuille d'actifs, au 31 mars 2021 s'élève à 7,488 milliards d'euros, soit 167,4 euros par action, en hausse de 5,3 % depuis le 31 décembre 2020 (159,1 euros par action), et en progression de 41,7 % depuis le point bas de mars 2020. Cette croissance s'explique, à parts égales, par la progression du cours de Bourse de Bureau Veritas, la hausse des multiples servant à valoriser les participations non cotées et un effet « conversion devises » favorable.

Le chiffre d'affaires de la société d'investissement a atteint 1,913 milliard d'euros, en hausse de 2 % en données publiées et en augmentation de 6,5 % en organique

André François-Poncet, Président du Directoire de Wendel, a déclaré : " Le premier trimestre 2021 confirme le rebond de la croissance organique de l'activité des sociétés de notre portefeuille, avec des niveaux de chiffre d'affaires qui se rapprochent de ceux de 2019 voire qui les dépassent parfois ".

Avant d'ajouter : " Cette reprise solide s'accompagne également de nouveaux défis liés aux prix et à la disponibilité des matières premières, mais nos sociétés ont déjà démontré par le passé leur faculté d'adaptation à des environnements en rapide changement ".

Points-clés

- Société d'investissement, née en 1704 et numéro un européen du private equity ;

- Portefeuille de 7,2 Mds€, réparti entre 45 % pour les sociétés cotées (Bureau Veritas détenu à 35,9 %, IHS à 21,3 %, Stahl à 67,5 %, Constantin Flexibles à 60,6 %, Cromology à 87,9 %, Tsabo à 64,7 %) et 42 % pour les participations non cotées et 22 % pour les liquidités) et générant un chiffre d'affaires de 8,4 Mds€;

- Investissements à parts égales entre l'Europe, surtout l'Allemagne, l'Amérique du nord et les émergents dont l'Afrique avec Tsebo, Servcor, Compass et IHS et l'Inde avec Creative Polypack ;

- Modèle d'affaires :

- prise de contrôle d'entreprises leaders ou d'une participation influençant la stratégie ; - répartition des actifs entre détention en direct et via le holding Oranje Nassau,

- enveloppe d'investissement de 750 M par an et contrôle de la dette à 2,5 M€ au plus,

- taux de retour moyen à 2 chiffres, hausse régulière de la distribution ;

- Directoire mené par André-François Poncet et conseil de surveillance de 11 membres mené par Nicolas von Hulst, la famille Wendel détenant 37,7 % des actions et 50,77 % des droits de vote ;

- Situation financière solide avec, à fin septembre, un ratio LTV de 6,4 %, des liquidités de 1,9 Md€.

Défis

- Stratégie de croissance à long terme fondée sur une enveloppe d'investissement de 750 M par an dans le contrôle de la dette à 2,5 M au maximum, avec un taux de retour moyen à 2 chiffres, une hausse annuelle du dividende et des rachats d'actions opportunistes ;

- Plan stratégique 2017-2020 :

- 3 Mds€ d'investissements, dont 500 M€ à 1 M€ venant de partenaires,

- 50 % de l'actif brut dans 10 entreprises non cotées,

- 200 à 500 M€ d'investissement en fonds propres par opération en Europe et en Amérique du nord (50 à 200 M€ pour Oranje-Nassau en Afrique et Asie du sud- est ;

- Stratégie d'innovation visant à saisir les leviers de création de valeur dans le digital,

- nouvelle direction de « la stratégie informatique et de transformation digitale » déploiements SI RH et ERP Finance et du renforcement de la cybersécurité,

- Wendellab, structure en charge des investissements dans la technologie et de la prise de participations indirectes dans les entreprises innovantes ;

- Nouvelle stratégie RSE « Être exemplaire » activant 2 leviers, le comportement en tant qu'entreprise et les stratégies d'investissement et de gestion de portefeuille :

- intégration des critères ESG dans les processus d'investissement,

- éco-efficacité dans le processus opérationnel afin de réduire l'empreinte carbone ;

- Intégration de CPI, acquis à 98 % pour 825 M€ en octobre 2019, numéro 1 américain de la formation à la gestion des comportements et à la présentation des risques ;

- Retombées des acquisitions par IHS de 3 900 tours au Koweït, Brésil, Colombie et Pérou.

Défis

- Disparité de marges et de valorisation des sociétés, plus élevées pour les non-cotées ;

- Poursuite du redressement de l'actif net réévalué de 145,3 € à fin septembre ;

- En Afrique, interrogations sur IHS société d'infrastructures télécoms nigériane, détenue à 21,3%, dont l'introduction en Bourse a été reportée et redressement du sud-africain Stebo ;

- Impact de la pandémie : variable selon les activités en portefeuille;

- Réaction à la pandémie : fermeture de bureaux et création de valeur focalisée sur les sociétés en portefeuille ;

- Reprise du programme de rachats d'action,