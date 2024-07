Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wendel: investissement dans Globeducate information fournie par Cercle Finance • 01/07/2024 à 08:55









(CercleFinance.com) - Wendel indique avoir conclu un accord avec Providence Equity Partners pour investir dans Globeducate, l'un des principaux groupes mondiaux d'éducation de la maternelle au secondaire, transaction qui devrait être finalisée au cours du second semestre 2024.



Dans ce cadre, Wendel investirait environ 625 millions d'euros en fonds propres aux côtés de Providence, et détiendrait environ 50% du capital de cette société sur la base d'une valeur d'entreprise d'environ deux milliards d'euros.



Employant plus de 6.000 salariés au service de plus de 40.000 élèves, Globeducate prévoit d'atteindre un chiffre d'affaires d'environ 440 millions d'euros (dont environ 80% en Europe) et un EBITDA ajusté d'environ 120 millions sur les douze mois arrêtés à fin août 2025.





Valeurs associées WENDEL 84,90 EUR Euronext Paris +2,78%