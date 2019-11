Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wendel : hausse de 7,6% de l'ANR par action à fin septembre Cercle Finance • 07/11/2019 à 08:02









(CercleFinance.com) - Wendel annonce un actif net réévalué (ANR) de 7.162 millions d'euros, soit 158,6 euros par action au 30 septembre 2019, contre 147,4 euros par action au 31 décembre 2018, soit une hausse de 7,6%. La décote sur l'ANR s'élève à 21,6% au 30 septembre. Le chiffre d'affaires consolidé ressort à 6,4 milliards d'euros sur neuf mois, en hausse de 2,8%, dont 0,9% en organique. Cette augmentation est essentiellement portée par Bureau Veritas, affichant une croissance totale de 6% et une croissance organique de 4%. 'Forte d'un portefeuille et d'un bilan solides, Wendel analyse, avec discipline, les possibilités d'investissements dont les qualités intrinsèques répondent à nos critères', déclare le président du directoire André François-Poncet.

