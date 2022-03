Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wendel: hausse de 20% de l'ANR par action en 2021 information fournie par Cercle Finance • 18/03/2022 à 08:00









Le logo de Wendel (crédit : Wendel) (CercleFinance.com) - Le groupe d'investissement Wendel publie un actif net réévalué au 31 décembre 2021 très proche de son plus haut historique, à 8,42 milliards d'euros, en hausse de 18,3% sur un an, soit un ANR par action de 188,1 euros, en hausse de 20,1% par rapport à fin 2020.



Il a engrangé 1,05 milliard d'euros de résultat net part du groupe en 2021, pour un chiffre d'affaires en croissance de 9,8% à 7,5 milliards (+10,2% en organique), les chiffres d'affaires de toutes les sociétés du groupe ayant dépassé les niveaux de 2019 sur une base organique.



Un dividende ordinaire de trois euros par action au titre de 2021, en hausse de 3,4%, sera proposé à l'assemblée générale du 16 juin, représentant un rendement de 2,85%. Wendel ajoute qu'il poursuivra ses rachats d'actions en 2022.



Valeurs associées WENDEL Euronext Paris -0.33%