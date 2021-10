Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wendel : hausse de 16% de l'ANR par action sur neuf mois information fournie par Cercle Finance • 28/10/2021 à 08:22









(CercleFinance.com) - La société d'investissement Wendel revendique un Actif Net Réévalué (ANR) au 30 septembre 2021 de 8,25 milliards d'euros, soit 184,5 euros par action, en hausse de 16% depuis le 31 décembre 2020 (159,1 euros par action). Par rapport au 30 juin, l'ANR s'inscrit en baisse de 2,4%, principalement en raison de l'écart de valorisation constaté lors des premiers jours de cotation d'IHS et l'ANR de cette société au 30 juin. La décote sur l'ANR de Wendel s'élève à 33,8% au 30 septembre. Le chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de 2021 s'est monté à 5,52 milliards d'euros, en hausse de 10,3% (+12% en organique). Les chiffres d'affaires de toutes les sociétés du groupe dépassent les niveaux de 2019 sur une base organique.

Valeurs associées WENDEL Euronext Paris +0.53%