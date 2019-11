WENDEL : fusion entre Allied Universal et SOS Security

(AOF) - Wendel a salué l'annonce d'une fusion entre Allied Universal, société de sécurité et de services leader en Amérique du nord, dont le groupe français détient 37,7%, et SOS Security, un prestataire de services de sécurité spécialisés, en vue de créer un leader de la sécurité en Amérique du Nord. Fondée en 1969, la société SOS Security apporte à Allied Universal une approche unique et évolutive en matière de services de sécurité, a indiqué la société d'investissement.

Elle dispose de bureaux dans cinq pays et emploie 15 000 salariés qui fournissent des services de sécurité, de sûreté, de protection rapprochée, de renseignement et de conseil dans le monde entier.

L'an dernier, elle a affecté des agents à plus de 2 000 missions dans plus de 100 pays à travers sa filiale AS Solution. SOS Security affiche des taux de rétention parmi les meilleurs du secteur en matière de clients et de personnel de sécurité.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie de croissance d'Allied Universal dans des secteurs de niche et contribuera positivement à la création de valeur à long terme de la société.