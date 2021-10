Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wendel : fixation du prix d'introduction d'IHS Holding information fournie par Cercle Finance • 14/10/2021 à 08:43









(CercleFinance.com) - IHS Holding Limited a annoncé ce jour la fixation du prix de son introduction en bourse à la bourse de New York à 21,00 USD par action. Les actions ordinaires de la société devraient débuter leur cotation au New York Stock Exchange le 14 octobre 2021, sous le symbole ' IHS '. Wendel détient aujourd'hui 62 975 396 actions IHS Holding Limited (en complément des 12 374 657 gérées par Wendel pour des tiers), et ne cédera pas d'actions au cours de cette introduction en bourse.

Valeurs associées WENDEL Euronext Paris +0.83%