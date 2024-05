Wendel finalise le rachat de 51% d’IK Partners

AOF - EN SAVOIR PLUS

Wendel a pour ambition de bâtir une plateforme gérant de multiples classes d'actifs privés, en parallèle de son activité d'investissement historique pour compte propre. La société a l'ambition d'atteindre 150 millions d'euros de FRE d'ici à 2027, via une croissance organique à deux chiffres de ses activités, accompagnée d'opérations de croissance externe sur de nouvelles classes d'actifs.

Le solde du capital d'IK, soit 49%, sera acquis par Wendel dans le cadre de transactions complémentaires, qui se dérouleront entre 2029 et 2032 conformément aux annonces du 17 octobre 2023.

IK gère 11,8 milliards d'euros d'actifs privés pour le compte d'investisseurs tiers et a investi dans plus de 180 entreprises depuis sa création.

Les 383 millions d'euros seront payés par Wendel en deux temps : 255 millions d'euros ce jour, à l'occasion du closing de la transaction et 128 millions d'euros le 14 mai 2027, sous certaines conditions.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.