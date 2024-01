Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wendel: finalise la cession de Constantia Flexibles information fournie par Cercle Finance • 04/01/2024 à 18:11









(CercleFinance.com) - Wendel annonce aujourd'hui avoir finalisé la cession de Constantia Flexibles à une filiale de One Rock Capital Partners.



Cette transaction a généré pour Wendel un produit net de cession de 1094 ME.



Par ailleurs, un produit complémentaire de 27 ME, résultant de la cession d'actifs de la Société porte le produit net cession pour Wendel à 1121 ME.



Au total, cette opération représente environ 2.0x l'investissement net total de Wendel dans Constantia Flexibles depuis 2015, et est l'une des plus importantes en taille sur le marché européen du Private Equity en 2023.





Valeurs associées WENDEL Euronext Paris +2.71%