Wendel : fin des rachats d'actions avec Goldman Sachs

(CercleFinance.com) - Wendel annonce que par son programme de rachats d'actions avec Goldman Sachs, il a acquis un total ajusté de 1.645.338 de ses propres actions (3,55% du capital social avant le lancement du programme), pour un prix moyen ajusté de 121,5555 euros. Pour mémoire, le 23 avril, Wendel avait versé 200 millions d'euros à Goldman Sachs et reçu 1.169.399 de ses propres actions ordinaires, annulées le 25 avril. Au terme de l'accord, Wendel a donc reçu de Goldman Sachs 475.939 actions le 19 décembre qui ont été annulées ce jour. Le capital de Wendel sera alors composé de 44.682.308 actions. Il est rappelé que les 913.184 actions propres auto-détenues, acquises antérieurement à l'accord et qui sont affectées à d'autres objectifs, n'ont pas vocation à être annulées.

