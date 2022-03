Wendel : exercice 2021 très solide

(AOF) - En 2021, Wendel a réalisé un résultat net part du groupe de 1,0469 milliard d'euros, en hausse de 496,4% en raison de l’impact comptable de la déconsolidation d’IHS Towers. Le résultat net des activités s'est établi à 765 millions, en hausse de 77,6 %, reflétant l’augmentation de la profitabilité de l’ensemble des sociétés du portefeuille et surtout la contribution de Bureau Veritas, qui est la plus importante en valeur absolue. Le chiffre d'affaires a atteint 7,5039 milliards, en hausse de 9,8 % en données publiées et en progression de 10,2 % en organique sur un an.

Les chiffres d'affaires de toutes les sociétés du groupe ont dépassé les niveaux de 2019 sur une base organique.

L'actif net réévalué au 31 décembre 2021 est très proche de son plus haut historique, à 8,419 milliards, en hausse de 18,3 % depuis le 31 décembre 2020.

L'actif net réévalué atteint 188,1 euros par action, très proche du plus haut historique et en hausse de 20,1 % sur un an.

Un dividende ordinaire de 3 euros par action au titre de l'exercice 2021, en hausse de 3,4%, sera proposé à l'assemblée générale du 16 juin 2022, représentant un rendement de 2,85 %.

Wendel suit de très près l'évolution de la situation en Ukraine et ses conséquences potentielles, dont l'impact financier le plus matériel, parmi d'autres impacts, pourrait provenir d'un renchérissement des structures de coûts de nos sociétés, des matières premières, approvisionnements et salaires si ceux-ci n'étaient pas répercutés suffisamment rapidement dans les prix de vente comme nos sociétés ont su le faire en 2021.

Wendel suit également l'évolution de l'épidémie de Covid en Asie, et particulièrement en Chine.

L'exposition économique directe de Wendel à la Russie et à l'Ukraine est limitée à environ 1%.

Enfin, Wendel annonce aujourd'hui exercer son option de remboursement anticipé de l'intégralité des obligations à échéance octobre 2024 d'un montant en principal de 500 millions d'euros et portant intérêt au taux de 2,750 % à un prix déterminé conformément aux dispositions prévues dans les prospectus obligataires.

Cette opération permettra d'étendre la maturité et d'améliorer encore le coût moyen de la dette Wendel.

Pro forma de l'émission obligataire de 300 millions d'euros réalisée en janvier 2022 et de cette opération la maturité moyenne de la dette de Wendel serait allongée à 7,2 ans et son coût moyen pondéré abaissé à 1,7%.

