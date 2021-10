Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wendel : en négociations pour céder Cronology information fournie par Cercle Finance • 20/10/2021 à 08:52









(CercleFinance.com) - Wendel annone avoir reçu une offre ferme de DuluxGroup, en vue d'acquérir la totalité du capital de Cromology, société présente dans huit pays européens et spécialisée dans les peintures décoratives et produits de décoration. DuluxGroup propose d'acquérir la totalité du capital de Cronology pour une valeur d'entreprise de 1.262 millions d'euros, soit 13,2 fois l'EBITDA LTM au 30 juin 2021. Pour Wendel, le produit net de la cession s'élèverait à environ 907 millions. Wendel a décidé d'entrer en négociations exclusives avec DuluxGroup en vue de finaliser la transaction. La réalisation définitive de l'opération devrait avoir lieu au cours du premier semestre 2022, sous réserve des autorisations réglementaires nécessaires.

