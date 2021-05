Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wendel : émission obligataire de 300 millions d'euros Cercle Finance • 26/05/2021 à 09:51









(CercleFinance.com) - Wendel a annoncé mercredi le lancement d'une émission obligataire à 10 ans d'un montant de 300 millions d'euros visant à étendre la maturité de sa dette. Les résultats de cette émission, qui arrivera à échéance en 2031, seront annoncés en fin de journée. La société d'investissement a décidé par ailleurs d'exercer une option de remboursement anticipé portant sur l'intégralité d'une souche obligataire affichant un taux d'intérêt de 1% et devant arriver à terme en 2023. Wendel explique que c'est la combinaison de ces deux opérations qui lui permettra d'étendre la maturité de sa dette.

Valeurs associées WENDEL Euronext Paris +0.09%