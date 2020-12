Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wendel : directoire reconduit pour quatre ans Cercle Finance • 10/12/2020 à 07:07









(CercleFinance.com) - Wendel annonce que son conseil de surveillance a décidé de renouveler pour quatre ans, à compter du 7 avril 2021, les mandats respectifs d'André François-Poncet, en tant que président du directoire, et de David Darmon, en tant que membre du directoire. 'Le directoire a permis à Wendel de faire face à la crise du Covid-19 sereinement avec une situation financière solide et le groupe est maintenant en position forte pour aborder cette nouvelle phase', explique le président du conseil de surveillance, Nicolas ver Hulst. 'Nous comptons désormais sur une accélération du rythme de déploiement de nos ressources vers de nouveaux actifs nous exposant à toujours plus de croissance à long terme et en adéquation avec notre stratégie ESG', commente André François-Poncet.

Valeurs associées WENDEL Euronext Paris +0.77%