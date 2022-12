Wendel: deux nouveaux directeurs associés information fournie par Cercle Finance • 01/12/2022 à 09:30

(CercleFinance.com) - Wendel annonce aujourd'hui que deux de ses directeurs seniors au sein de l'équipe d'investissement, Charles Goulet et Xavier Lemonnier, sont promus directeurs associés. Cette promotion prendra effet au 1er janvier 2023.



Charles Goulet, diplômé de l'ESSEC, a rejoint l'équipe d'investissement de Wendel en 2010 en tant qu'analyste. Il a travaillé au sein des bureaux de Paris et de Londres et a participé aux investissements dans Mecatherm et Cromology cédés en 2018 et 2022.



Charles Goulet est en charge de Tarkett depuis 2021. Il est à ce titre administrateur de Tarkett Participation et censeur de la société cotée.



Xavier Lemonniera rejoint l'équipe d'investissement en 2018 en tant que directeur et est aujourd'hui promu directeur associé à compter du 1er janvier 2023.



Basé au bureau de Paris, Xavier est membre de l'équipe en charge de l'investissement dans Bureau Veritas et est administrateur de Stahl. De formation généraliste, Xavier a contribué ces dernières années à développer les secteurs TMT et Éducation au sein de l'équipe d'investissement en Europe. Il est diplômé de l'École Polytechnique et de l'ENSAE ParisTech.