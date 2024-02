Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wendel: dément toute entrée au capital de Diot-Siaci information fournie par Cercle Finance • 13/02/2024 à 09:24









(CercleFinance.com) - Wendel a démenti mardi toute entrée au capital du groupe de courtage d'assurance Diot-Siaci, affirmant n'avoir conclu aucune transaction sur le capital de l'entreprise.



Des informations de presse avaient précédemment évoqué le rachat par la société d'investissement cotée des parts détenues par le fonds d'investissement canadien OTPP, soit près de 29% du capital de l'entreprise.



Diot-Siaci est un groupe généraliste de conseil et de courtage d'assurance et de réassurance présent en France, en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique.



Avec près de 5000 collaborateurs, le groupe a généré un chiffre d'affaires de près de 800 millions d'euros en 2022.



Suite à la diffusion de ce bref communiqué, le titre Wendel grignotait 0,3% mardi matin à la Bourse de Paris.



Wendel a prévu de publier ses résultats annuels 2023 le mercredi 28 février.





Valeurs associées WENDEL Euronext Paris +0.12%