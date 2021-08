Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wendel : dans le vert avec des propos d'analyste information fournie par Cercle Finance • 03/08/2021 à 15:44









(CercleFinance.com) - Wendel gagne plus de 1% avec des propos favorables d'Oddo BHF, qui réaffirme son opinion 'surperformance' sur le titre de la société d'investissement figurant dans sa liste 'Convictions Midcap S2 2021', avec un objectif de cours porté de 129 à 150 euros. 'Wendel continue de subir une décote importante sur son ANR, de 38% contre 25% historiquement, alors que son portefeuille devrait bénéficier d'un momentum positif', souligne l'analyste, qui voit une réduction de cette décote 'en ligne de mire'.

Valeurs associées WENDEL Euronext Paris +0.59%