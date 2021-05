Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wendel : croissance de 8,7% du CA trimestriel d'IHS Towers Cercle Finance • 14/05/2021 à 07:08









(CercleFinance.com) - Wendel a indiqué jeudi soir que le chiffre d'affaires d'IHS Towers s'élève à 362 millions de dollars au titre du premier trimestre 2021, en hausse de 8,7% en comparaison annuelle avec une croissance organique de 14,6%. Cette dernière a été portée par l'augmentation du nombre total de tours détenues et gérées (29.2711 à fin mars, en hausse de 5,3% depuis le début de l'année), de nouveaux locataires, de nouveaux amendements aux contrats existants et les clauses d'inflation des prix. 'Les principaux marchés d'IHS Towers enregistrent une bonne progression, avec des taux de croissance organique à deux chiffres au Nigéria, en Afrique sub-saharienne et en Amérique latine', ajoute la société d'investissement.

