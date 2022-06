Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wendel: cession de son siège social rue Taitbout information fournie par Cercle Finance • 21/06/2022 à 08:20









(CercleFinance.com) - Wendel annonce avoir signé une promesse de vente pour céder son siège social rue Taitbout.



Generali Vie s'est porté acquéreur de l'ensemble immobilier. Le montant de la vente extériorise une valeur supérieure de 1,5E par action par rapport à l'ANR de Wendel. La clôture de cette transaction est attendue au deuxième semestre 2022.



Jérôme Michiels, Directeur général adjoint, Directeur financier, Responsable du Wendel Lab déclare: ' Nous sommes ravis de cette opération qui précède le déménagement du siège social de Wendel rue Paul Cézanne dans le 8eme arrondissement à Paris et qui fournira un cadre nettement mieux adapté à notre métier d'investisseur. Le capital sera redéployé vers des actifs plus rémunérateurs. '





