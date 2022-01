Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wendel: cession de Cromology finalisée information fournie par Cercle Finance • 21/01/2022 à 09:18









(CercleFinance.com) - A la suite de l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires, Wendel annonce avoir finalisé la cession de Cromology à DuluxGroup, filiale de Nippon Paint Holdings, transaction pour laquelle une offre ferme a été reçue en octobre dernier.



Cette transaction a généré pour Wendel un montant de liquidités net de 896 millions d'euros, soit 358 millions de plus que sa valorisation dans l'ANR publié avant l'annonce de la transaction, soit le 30 juin 2021.



'Cette transaction est un étape supplémentaire dans la feuille de route 2021-2024 de Wendel, et sa stratégie de redéploiement de son capital vers des actifs de croissance', rappelle la société d'investissement.





