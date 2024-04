Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wendel: cession d'environ 9% de Bureau Veritas information fournie par Cercle Finance • 04/04/2024 à 18:28









(CercleFinance.com) - Wendel annonce la cession d'environ 9% du capital de Bureau Veritas. Wendel restera le premier actionnaire et conservera le contrôle de la société.



L'opération vise à permettre une réallocation des actifs de Wendel, dans le cadre de sa feuille de route stratégique. La transaction sera réalisée par le biais d'une procédure accélérée de constitution d'un livre d'ordres auprès d'investisseurs institutionnels.



Dans le cadre de cette opération, le fond Lac1, géré par Bpifrance pour le compte d'investisseurs français et internationaux, s'est engagé à acquérir environ 4% du capital de Bureau Veritas.



Bureau Veritas s'est également engagé à participer à la procédure accélérée de constitution du livre d'ordres afin de racheter environ 0,8 % de son capital.



La cession devrait permettre à Wendel de dégager environ 1,1 milliard d'euros de liquidités.





