Wendel: baisse de 9,2% de l'ANR sur 12 mois information fournie par Cercle Finance • 16/03/2023 à 18:13

(CercleFinance.com) - Wendel affiche un actif net réévalué (ANR) au 31 décembre 2022 de 7.45 milliards d'euros, soit 167.9 euros par action. Sur l'année 2022, l'ANR par action a reculé de 9.2%, reflétant la baisse des marchés actions dans la valeur des actifs cotés.



Le groupe d'investissement a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 8700 ME en 2022, en hausse de 15.9% dont +10.7% en organique sur un an, avec notamment une croissance totale à deux chiffres pour toutes les sociétés du groupe



Le résultat net consolidé ressort à 1022 ME, contre 1376 ME en 2021, et le résultat net part du groupe s'établit à 656 ME.



' Wendel peut enclencher dès à présent une nouvelle étape de son développement autour d'orientations stratégiques créatrices de valeur pour tous ses actionnaires. Notre ambition est, d'abord, d'investir environ 2 milliards d'euros dans les 24 mois, dans des entreprises en Europe et en Amérique du Nord ', indique Laurent Mignon, président du directoire.



' Par ailleurs, Wendel a décidé de développer une activité de gestion pour compte de tiers, en s'appuyant sur la légitimité et la compétence de ses équipes. Ce nouveau métier, dont la croissance s'inscrira dans le temps, représentera une nouvelle source de création de valeur, au côté de son activité d'investisseur de long terme. Notre objectif est d'offrir, à nos actionnaires, un TSR à deux chiffres ', conclut le responsable.