Wendel : baisse de 4,3% de l'ANR par action en 2020

(CercleFinance.com) - Wendel publie un Actif net réévalué (ANR) au 31 décembre 2020 d'un peu plus de 7,11 milliards d'euros, soit 159,1 euros par action, en hausse de 14,8% depuis le 30 juin dernier et en baisse de seulement 4,3% sur l'ensemble de 2020. Le groupe d'investissement a essuyé sur l'année écoulée une perte nette part du groupe de 264,1 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires consolidé de 7,46 milliards, en baisse de 8% en données publiées et de 5,8% en organique. Un dividende ordinaire de 2,90 euros par action, en hausse de 3,6% par rapport à 2019, sera proposé à l'assemblée générale du 29 juin prochain, au titre de l'exercice 2020, représentant un rendement de 3,0%.

