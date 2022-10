Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wendel: baisse de 16% de l'ANR sur neuf mois information fournie par Cercle Finance • 28/10/2022 à 07:38









(CercleFinance.com) - Wendel affiche un actif net réévalué (ANR) au 30 septembre 2022 de 6,88 milliards d'euros, soit 155,2 euros par action. Retraité du dividende payé en juin, il a baissé de 15,9% depuis le début de l'année, essentiellement du fait de la baisse des marchés.



Le groupe d'investissement a réalisé un chiffre d'affaires sur neuf mois de 6,51 milliards d'euros, en hausse de 17,9% dont 10,9% en organique, avec notamment une croissance organique à deux chiffres pour ACAMS, CPI, Constantia Flexibles et Tarkett.



'Le bilan solide de Wendel permettra à notre société de réaliser des acquisitions, conformément à notre feuille de route, tout en restant vigilants sur les prix', affirme son président du directoire André François-Poncet.





