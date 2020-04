Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wendel : assemblée générale reportée à début juillet Cercle Finance • 14/04/2020 à 08:34









(CercleFinance.com) - Wendel annonce le report de son assemblée générale au 2 juillet, décision qui permet de la tenir comme chaque année après celle de Bureau Veritas, sa principale participation et, si possible, d'y accueillir en personne les actionnaires qui le souhaiteront. Rappelant avoir annoncé le 17 mars dernier un dividende de 2,90 euros, le groupe indique 'attendre, pour se prononcer définitivement sur le dividende, d'avoir une meilleure appréciation de l'environnement économique et sanitaire'.

Valeurs associées WENDEL Euronext Paris +0.12%