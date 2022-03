Wendel affiche un actif net réévalué proche de ses plus hauts historiques

(AOF) - Wendel cède désormais 0,44% à 90,70 euros après avoir connu un début de séance favorable grâce à des résultats 2021 solides. La société d’investissement a généré un résultat net part du groupe de 1,047 milliard d'euros, en hausse de 496,4% ; IHS Towers ayant été déconsolidé après son introduction en Bourse. L’opération a généré une plus-value de 913 millions d’euros.

Plus important pour les analystes, l'actif net réévalué au 31 décembre 2021, qui mesure la valeur de ses actifs, a augmenté de 18,3% à 8,419 milliards d'euros, un niveau très proche de son plus haut historique. Rapporté au nombre d'actions, il atteint 188,1 euros, en hausse de 20,1 % sur un an.

Le résultat net des activités s'est établi à 765 millions, en hausse de 77,6 %, reflétant l'augmentation de la profitabilité de l'ensemble des sociétés du portefeuille et surtout la contribution de Bureau Veritas, qui est la plus importante en valeur absolue. Le chiffre d'affaires a atteint 7,5039 milliards, en hausse de 9,8 % en données publiées et en progression de 10,2 % en organique sur un an. Les chiffres d'affaires de toutes les sociétés du groupe ont dépassé les niveaux de 2019 sur une base organique.

Un dividende ordinaire de 3 euros par action au titre de l'exercice 2021, en hausse de 3,4%, sera proposé à l'assemblée générale du 16 juin 2022, représentant un rendement de 2,85 %. La société a annoncé qu'elle poursuivra les rachats d'actions en 2022.

L'exposition économique directe de Wendel à la Russie et à l'Ukraine est limitée à environ 1%. La société d'investissement a indiqué suivre de très près l'évolution de la situation en Ukraine et ses conséquences potentielles. La société suit également l'évolution de l'épidémie de Covid en Asie, et particulièrement en Chine.

A l'occasion de cette publication, Wendel a annoncé exercer son option de remboursement anticipé de l'intégralité des obligations à échéance octobre 2024 d'un montant en principal de 500 millions d'euros et portant intérêt au taux de 2,750 %. Cette opération permettra d'étendre la maturité à 7,2 ans et d'améliorer encore le coût moyen pondéré de la dette Wendel à 1,7%.

" Notre structure financière robuste avec un levier financier relativement modéré au niveau du groupe et également des sociétés du portefeuille, conjugué à notre vision de long terme, devraient nous permettre de poursuivre la mise en oeuvre de notre feuille de route en tirant parti des opportunités d'acquisitions qui découleront probablement du contexte inédit actuel, " a déclaré André François-Poncet, Président du Directoire de Wendel.

Wendel affiche une liquidité totale d'environ 1,8 milliard d'euros, pro forma de l'émission de 300 millions de janvier 2022, de la cession de Cromology, de la transaction ACAMS et du remboursement de l'obligation à échéance 2024. Pro forma de la cession de Cromology et de la transaction ACAMS, le ratio LTV, équivalent du ratio d'endettement, ressortirait à 4,3 % au 31 décembre 2021.

