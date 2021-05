Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wendel : acquisition en Turquie par Constantia Flexibles Cercle Finance • 03/05/2021 à 07:05









(CercleFinance.com) - Wendel fait part de la signature par Constantia Flexibles, société dont il détient 60,8% du capital, d'un accord pour l'acquisition de Propak, fabricant de packaging destiné au marché des snacks, basé à Dücze en Turquie. Disposant d'une usine employant environ 360 personnes, Propak complètera l'offre de Constantia Flexibles en matière de packaging. Cette transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre 2021, sous réserve des autorisations réglementaires usuelles. Il s'agit d'une des plus grosses acquisitions réalisées par Constantia Flexibles depuis que Wendel en est devenu l'actionnaire de référence, en mars 2015. Elle contribuera positivement à la création de valeur à long terme de la société.

Valeurs associées WENDEL Euronext Paris -0.27%