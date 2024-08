Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wendel: acquisition de Weilburger Graphics par Stahl information fournie par Cercle Finance • 29/08/2024 à 09:13









(CercleFinance.com) - Wendel annonce que sa filiale Stahl a convenu d'acquérir Weilburger Graphics GmbH, un fabricant allemand de premier plan spécialisé dans les vernis à base aqueuse et les vernis UV pour l'industrie des arts graphique et de l'emballage.



'Cette transaction renforce considérablement la position de la nouvelle division de revêtements d'emballage de Stahl et soutient sa stratégie visant à élargir sa franchise dans le domaine des revêtements pour les matériaux flexibles', explique le groupe.



Weilburger Graphics a réalisé un chiffre d'affaires de 70 millions d'euros en 2023 et emploie plus de 140 personnes, principalement en Allemagne. Les termes financiers de cette transaction, soumise aux approbations habituelles, ne sont pas précisés.





Valeurs associées WENDEL 91,15 EUR Euronext Paris +0,72%