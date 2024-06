Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wendel: acquisition de Mannarino par Scalian au Canada information fournie par Cercle Finance • 21/06/2024 à 09:12









(CercleFinance.com) - Wendel annonce que Scalian a finalisé l'acquisition de Mannarino Systems & Software, société canadienne d'ingénierie des technologies R&D avancées dans l'aviation, avec une expertise en matière de logiciels et de systèmes embarqués de sécurité critique.



Avec un chiffre d'affaires prévu pour 2024 d'environ 32 millions de dollars canadiens et une équipe d'environ 130 personnes, cette acquisition relutive permettra à Scalian de renforcer ses expertises dans les eVTOLs et sa présence en Amérique du Nord.



Cette acquisition sera financée par un tirage des facilités de crédit Scalian engagées et une contribution des actionnaires en fonds propres, avec une injection de capital de 43,7 millions d'euros par Wendel dans Scalian.





