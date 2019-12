Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wendel : acquisition de Crisis Prevention Institute finalisée Cercle Finance • 24/12/2019 à 07:38









(CercleFinance.com) - Wendel annonce avoir finalisé l'acquisition de Crisis Prevention Institute (CPI), spécialiste américain des services de formations en gestion des comportements et de prévention de crises, auprès de FFL Partners, pour une valeur d'entreprise de 910 millions de dollars. Dans le cadre de cette transaction, Wendel a investi environ 569 millions de dollars en fonds propres et détient environ 96% du capital de la société aux côtés du management de CPI et d'autres actionnaires minoritaires. Basé à Milwaukee (Wisconsin), CPI s'adresse surtout aux professionnels de la santé et de l'éducation, et se développe dans d'autres secteurs exposés à la gestion de comportements. Il réalise plus de 20% de son chiffre d'affaires hors des États-Unis.

Valeurs associées WENDEL Euronext Paris +0.50%