Wendel: acquisition d'une part minoritaire dans YesWeHack

(CercleFinance.com) - Wendel, au travers de son activité Wendel Growth, annonce l'acquisition d'une part minoritaire du capital de YesWeHack, pour un investissement de 14,5 ME de fonds propres.



Wendel investit aux côtés d'Adelie, de Seventure Partners et des investisseurs historiques Eiffel Investment Group, Open CNP2 et la Caisse des Dépôts et Consignations.



YesWeHack est une entreprise de cybersécurité. L'entreprise a développé une plateforme de Bug Bounty, une technique de cybersécurité consistant à récompenser sous forme de primes une communauté de hackers éthiques en cas de détection et signalement des vulnérabilités.



Antoine Izsak, Head of Growth Equity, déclare : ' Le Bug Bounty est aujourd'hui reconnu comme un incontournable par certaines des entreprises les plus exposées à la menace cyber. Nous sommes ravis d'accompagner le leader européen, YesWeHack, qui se démarque par sa qualité de service, son respect des réglementations et la pertinence de sa roadmap technologique pour des clients de plus en plus débordés par un volume de vulnérabilités toujours croissant. '





