Wendel: acquisition d'ACAMS finalisée information fournie par Cercle Finance • 11/03/2022 à 08:57

(CercleFinance.com) - Wendel annonce avoir finalisé l'acquisition, auprès d'Adtalem Global Education, d'ACAMS, leader mondial de la formation et de la certification dans les domaines de la lutte contre le blanchiment d'argent et de la prévention de la criminalité financière.



Le groupe d'investissement français a ainsi investi environ 338 millions de dollars en fonds propres et détient environ 98% du capital de cette société, aux côtés de son management et d'un actionnaire minoritaire.



ACAMS a développé un vaste réseau mondial avec plus de 90.000 membres, dont plus de 50.000 professionnels qui ont obtenu une certification CAMS. Il emploie 275 personnes, principalement aux États-Unis, à Londres et à Hong Kong.