Wendel: accord avec IHS Towers pour la prochaine AG

(CercleFinance.com) - Wendel, actionnaire significatif d'IHS Holding annonce avoir conclu avec IHS Towers un accord pour présenter et soutenir, lors de la prochaine Assemblée générale d'IHS Towers, des changements relatifs à la gouvernance d'entreprise.



L'objectif de cet accord est de mieux aligner la gouvernance d'IHS Towers avec les meilleures pratiques des sociétés cotées aux États-Unis, de créer un meilleur alignement entre le Conseil d'administration de la société et les actionnaires, et d'améliorer la perception générale d'IHS par le marché.



Dans le cadre de cet accord, IHS Towers et Wendel ont accepté de présenter et de soutenir lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires d'IHS Towers plusieurs modifications.



Le Conseil d'administration d'IHS Towers serait déclassifié progressivement sur deux ans en 2024 et 2025 et, après l'AG 2025 d'IHS Towers, tous les administrateurs seraient élus sur une base annuelle.



Le seuil de détention du capital permettant aux actionnaires de nommer des administrateurs ou de proposer des résolutions à une Assemblée générale sera abaissé de 30 % actuellement à 10 %.



Un nouveau droit sera introduit pour les actionnaires détenant au moins 25 % des actions de requérir la convocation d'une Assemblée générale, après l'AG 2025 d'IHS Towers.



Le seuil de révocation d'un administrateur par le vote des actionnaires sera abaissé de la majorité actuelle des 2/3 à une majorité de 50 %.





