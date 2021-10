Wendel a reçu une offre ferme de DuluxGroup pour racheter Cromology pour une valeur de 1,26 milliard

AOF - EN SAVOIR PLUS

André François-Poncet, président du directoire de Wendel a déclaré : " L'histoire de Cromology au sein du portefeuille de Wendel met en évidence la validité de notre modèle d'investisseur de long terme, qui nous a permis d'accompagner la société dans des moments critiques. Lorsque nous avons pris la décision début 2019 de réinvestir 125 millions d'euros dans la société, nous avions la conviction que la nouvelle équipe de management que nous avions mise en place en 2018 était en mesure de créer de la valeur durable pour ses actionnaires et ses parties prenantes ".

