Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wendel : a finalisé la cession de 79% d'Allied Universal Cercle Finance • 13/12/2019 à 18:16









(CercleFinance.com) - Wendel annonce avoir finalisé la cession d'une part de sa participation dans Allied Universal pour un produit net de cession de 721 M$ Wendel a cédé 79% de sa participation et conservera environ 6% de participation résiduelle dans la société. Cette transaction valorise ainsi l'investissement net de Wendel dans Allied Universal à environ 920 millions de dollars, incluant les produits de cession réalisés et non réalisés, soit 2,5 fois les capitaux totaux investis en dollars. Wendel va enregistrer dans ses comptes consolidés 2019 une plus-value d'environ 600 millions d'euros (non audité).

Valeurs associées WENDEL Euronext Paris -0.49%