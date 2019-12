(AOF) - Wendel a finalisé l'acquisition de Crisis Prevention Institute (CPI), auprès de FFL Partners, pour une valeur d'entreprise de 910 millions de dollars. Dans le cadre de cette transaction, Wendel a investi environ 569 millions de dollars en fonds propres et détient environ 96% du capital de la société aux côtés du management de CPI et d'autres actionnaires minoritaires.

Crisis Prevention Institute, dont le siège est à Milwaukee, Wisconsin, est le leader américain des services de formations en gestion des comportements et de prévention de crises, explique Wendel.

Depuis une quarantaine d'années, CPI délivre des formations à la prévention et à la gestion des crises, aidant des professionnels à répondre aux comportements hostiles, anxiogènes et violents de manière efficace et sécurisante, a ajouté la société.