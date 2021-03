Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wells Fargo : vise la neutralité carbone d'ici 2050 Cercle Finance • 09/03/2021 à 12:11









(CercleFinance.com) - Wells Fargo a annoncé aujourd'hui une étape majeure dans ses efforts pour soutenir la transition vers une économie sobre en carbone en fixant un objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050. 'Nous avons la responsabilité d'aider à trouver des solutions et nous nous engageons à déployer nos ressources et à travailler en étroite collaboration avec nos clients dans cette transition', a déclaré le directeur général de Wells Fargo, Charlie Scharf. La société compte s'appuyer sur des objectifs intermédiaires, améliorer sa transparence ou encore créer un institut pour la finance durable qui sera chargé d'accompagner les clients dans leur transition climatique. Par ailleurs Wells Fargo promet de déployer 500 milliards de dollars supplémentaires en financement durable d'ici 2030.

