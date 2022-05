Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wells Fargo: va construire 350 logements avec Habitat information fournie par Cercle Finance • 24/05/2022 à 17:50

(CercleFinance.com) - Wells Fargo et Habitat for Humanity vont construire 350 logements abordables aux États-Unis. Le groupe confirme ainsi son effort visant à soutenir la construction, la rénovation et la réparation de logements abordables aux États-Unis.



Par le biais du programme Wells Fargo Builds, la société fournit 7,75 millions de dollars de subventions pour aider les filiales locales d'Habitat for Humanity à augmenter le nombre de logements abordables dans 200 communautés du pays.



Quinze employés de Wells Fargo ont travaillé bénévolement aux côtés du futur propriétaire, et d'autres travailleront bénévolement sur divers projets de construction, de réparation et de rénovation dans d'autres communautés tout au long de l'année.