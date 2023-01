Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wells Fargo: une lourde charge plombe le profit trimestriel information fournie par Cercle Finance • 13/01/2023 à 14:24









(CercleFinance.com) - Wells Fargo a fait état vendredi de résultats trimestriels pénalisés par une lourde charge liée à des aspects réglementaires et juridiques.



La banque californienne dit avoir provisionné 3,3 milliards de dollars en vue de conclure plusieurs litiges avec le Bureau de protection financière des consommateurs (CFPB), ayant notamment trait à ses activité dans les prêts automobiles et hypothécaires.



Dans son communiqué, Wells Fargo évoque une étape 'importante' en vue de mettre derrière lui les problèmes issus du passé.



En tenant compte de ce montant, son bénéfice net au quatrième trimestre atteint 2,86 milliards de dollars, contre 5,75 milliards sur la même période de 2021.



Ramené par action, le profit trimestriel ressort à 0,67 dollar, contre 0,66 dollar attendu par le consensus.



Le produit net bancaire a baissé de 6% à 19,66 milliards de dollars, alors que les analystes anticipaient un chiffre plus proche de 20 milliards de dollars.



Porté par la remontée des taux, le revenu d'intérêt net de Wells Fargo a grimpé de 45% à 13,43 milliards de dollars, une dynamique qui s'est accompagnée d'une augmentation des provisions pour créances douteuses, qui ont atteint 957 millions de dollars sur le trimestre.



Charlie Scharf, son directeur général, estime malgré tout que la qualité du crédit du groupe de services financiers demeure 'solide' à l'heure actuelle.



L'action était attendue en baisse de presque 4% vendredi matin à l'ouverture de Wall Street.





