Wells Fargo : un broker passe à 'achat', le titre gagne 3%

(CercleFinance.com) - L'action Wells Fargo gagne plus de 3% à la bourse de New-York alors que Jefferies a relevé sa recommandation sur le titre, passant de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 26 à 38 dollars. 'Même après la 'vague bleue', nous pensons que les PE (ratio cours sur BPA) relatifs des banques restent attrayants et qu'il existe des arguments en faveur d'une expansion absolue des PE', estime le broker à propos du secteur. 'La croissance des revenus reste un point douloureux, mais des taux longs plus élevés et un éventuel retour de la croissance des prêts pourraient se joindre à une forte augmentation des dépôts, à un meilleur contrôle des coûts et à un redémarrage des rachats', poursuit-il.

Valeurs associées WELLS FARGO NYSE +4.13%